В Добрянском районе в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

31 марта в 6.32 на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кухтым Добрянского района Пермского края . Сообщение поступило от очевидцев.

Прибывшими пожарными подразделениями пожар был ликвидирован. В ходе тушения под завалами был обнаружен мужчина 1969 года рождения без признаков жизни. На пожар реагировали 8 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате пожара сгорели дом, баня, сарай. Площадь — 77 кв. метра. Предварительная причина — неосторожность при курении погибшего.