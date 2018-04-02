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В Добрянском районе в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины
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В Добрянском районе в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
31 марта в 6.32 на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кухтым Добрянского района Пермского края. Сообщение поступило от очевидцев.
Прибывшими пожарными подразделениями пожар был ликвидирован. В ходе тушения под завалами был обнаружен мужчина 1969 года рождения без признаков жизни. На пожар реагировали 8 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате пожара сгорели дом, баня, сарай. Площадь — 77 кв. метра. Предварительная причина — неосторожность при курении погибшего.
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