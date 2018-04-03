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В Приморье 33 пожарных тушили горящие склады
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В Приморье 33 пожарных тушили горящие склады 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Пожар случился на улице Кипарисова.
3 апреля в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Кипарисова.
Оперативно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Во время разведки было установлено, что горят два складских помещения.
В 08.35 пожар был локализован, в 09.12 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы 33 человека личного состава и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
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