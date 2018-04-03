В Приморье 33 пожарных тушили горящие склады

Пожар случился на улице Кипарисова.

3 апреля в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Кипарисова.

Оперативно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Во время разведки было установлено, что горят два складских помещения.