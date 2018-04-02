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На улице Курчатова в Челябинске загорелась парикмахерская
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На улице Курчатова в Челябинске загорелась парикмахерская 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
В Советском районе Челябинска произошел пожар в парикмахерской, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Возгорание произошло сегодня, 2 апреля, в 10:16 в административном здании на четвертом этаже. Здание пристроено к 16-ти этажному жилому дому на Курчатова, 5в.
«Сотрудники эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных. На месте работали четыре пожарные машины и одна автолестница. Возгорание было ликвидировано в 10:49», — рассказывают в ведомстве.
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