На улице Курчатова в Челябинске загорелась парикмахерская

Возгорание произошло сегодня, 2 апреля, в 10:16 в административном здании на четвертом этаже. Здание пристроено к 16-ти этажному жилому дому на Курчатова, 5в.

«Сотрудники эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных. На месте работали четыре пожарные машины и одна автолестница. Возгорание было ликвидировано в 10:49», — рассказывают в ведомстве.