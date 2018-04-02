Ещё
Пенсионер погиб во время пожара в Починковском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер погиб во время пожара в Починковском районе 

В городе N 35 минут назад
Фото: В городе N
Пожар, который вспыхнул вчера, 1 апреля, в одном из частных домов в селе Василевка Починковского района, унес жизнь 84-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 19.15. Первые подразделения приехали на место происшествия через две минуты. К сожалению, пожар был поздно обнаружен. К моменту прибытия подразделений дом уже был объят огнем.
Пожар тушили восемь человек, привлекалось три единицы техники, однако, несмотря на все усилия пожарных, дом сгорел полностью. Тело погибшего хозяина было обнаружено при разборе конструкций на пепелище.
Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Кстовском районе.
В городе N: последние новости
Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерове Более 250 объектов в Нижегородской области проверено после трагедии в Кемерове Стало известно, кто и зачем запер двери в кинозал ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России210
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать138
«Россия сорвалась с цепи»1049
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю9
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»341
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение