Пенсионер погиб во время пожара в Починковском районе

Пожар, который вспыхнул вчера, 1 апреля, в одном из частных домов в селе Василевка Починковского района, унес жизнь 84-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 19.15. Первые подразделения приехали на место происшествия через две минуты. К сожалению, пожар был поздно обнаружен. К моменту прибытия подразделений дом уже был объят огнем.

Пожар тушили восемь человек, привлекалось три единицы техники, однако, несмотря на все усилия пожарных, дом сгорел полностью. Тело погибшего хозяина было обнаружено при разборе конструкций на пепелище.

Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Кстовском районе.