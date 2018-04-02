Житель Кыштыма оказался заперт в комнате с горящим диваном

Спасатели в Кыштыме пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно выбраться из комнаты с загоревшимся диваном, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Сообщение о пожаре в одном из общежитий поступило в экстренную службу 31 марта. 58-летний южноуралец находился в закрытой комнате на третьем этаже и не мог покинуть жилище из-за состояния здоровья, соседи слышали его крики о помощи.

«Прибывшие спасатели Кыштымского спасотряда при помощи слесарного инструмента обеспечили доступ к мужчине. Он был обнаружен лежащим на полу, а диван в это время частично горел. Пострадавшего тут же транспортировали из комнаты и передали бригаде медиков, которые зафиксировали у него ожоги ног», — рассказали в ПСС.

Как уточнили в службе, мужчину госпитализировали в больницу.