Следком проводит проверку по факту гибели двух женщин в Лахленпохье 

По предварительным данным причиной смерти потерпевших, является отравление продуктами горения во время пожара.
Сортавальским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух женщин при тушении пожара, сообщает СУССК по РК (о пожаре мы писали здесь).
По версии следствия, в ночь на 02 апреля 2018 года в городе Лахденпохья произошел пожар. При тушении пожара в квартире, расположенной в многоквартирном деревянном доме, были обнаружены тела двух женщин там проживавших. Причинами возгорания рассматривается неисправность электроприборов. По предварительным данным причиной смерти потерпевших, является отравление продуктами горения,
— говорится в сообщение ведомства.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru