Следком проводит проверку по факту гибели двух женщин в Лахленпохье

По предварительным данным причиной смерти потерпевших, является отравление продуктами горения во время пожара.

По версии следствия, в ночь на 02 апреля 2018 года в городе Лахденпохья произошел пожар. При тушении пожара в квартире, расположенной в многоквартирном деревянном доме, были обнаружены тела двух женщин там проживавших. Причинами возгорания рассматривается неисправность электроприборов. По предварительным данным причиной смерти потерпевших, является отравление продуктами горения,

— говорится в сообщение ведомства.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.