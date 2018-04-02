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Спасатели за 14 минут эвакуировали тюменский ТЦ
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Спасатели за 14 минут эвакуировали тюменский ТЦ 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В многофункциональном комплексе «Магеллан» прошла тренировка по эвакуации работников и посетителей во время пожара.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, профилактическую эвакуацию провели инспекторы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 14.
Сотрудники охраны и торгового центра организовали вывод посетителей из здания в 15.00 после, того как была объявлена тревога «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!». Растерявшихся покупателей, пенсионеров и инвалидов направили к эвакуационным выходам.
«Заместитель начальника ОНД по Центральному округу Кирилл Куманёк, остановил секундомер на 14-ой минуте, после доклада руководства МФК «Магеллана» о завершении эвакуации, и отсутствие в здании посетителей и персонала», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», утром 2 апреля из-за звонка о подозрительном предмете был эвакуирован тюменский железнодорожный вокзал.
Фото Евгения Поторочина
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