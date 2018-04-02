Спасатели за 14 минут эвакуировали тюменский ТЦ

В многофункциональном комплексе «Магеллан» прошла тренировка по эвакуации работников и посетителей во время пожара.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, профилактическую эвакуацию провели инспекторы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 14.

Сотрудники охраны и торгового центра организовали вывод посетителей из здания в 15.00 после, того как была объявлена тревога «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!». Растерявшихся покупателей, пенсионеров и инвалидов направили к эвакуационным выходам.

«Заместитель начальника ОНД по Центральному округу Кирилл Куманёк, остановил секундомер на 14-ой минуте, после доклада руководства МФК «Магеллана» о завершении эвакуации, и отсутствие в здании посетителей и персонала», — отмечают в пресс-службе ведомства.