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Пожарная сигнализация в красноярской «Планете» ночью затопила магазины
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Пожарная сигнализация в красноярской «Планете» ночью затопила магазины 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В ночь на первое апреля в ТРЦ «Планета» сработала пожарная сигнализация, затопив пять магазинов, один из них так до сих пор и не открылся, сообщают очевидцы.
Как пишет «Ньслаб», включившаяся система затопила жидкостью для тушения пожара товары и повредила часть торгового оборудования». В администрации торгового центра до сих пор поясняют, что накануне проводилась проверка систем пожарной сигнализации и пожаротушения. После окончания работ она сработала в одной из секций, в течение 5 секунд система автоматически восстановилась: «Последствия происшествия были оперативно устранены в настоящий момент все системы „Планеты“ работают в штатном режиме».
Напомним, что в конце февраля сотрудникам центра пришлось тушить пожар. Там загорелась одна из искусственных пальм, установленных на первом этаже. Выяснилось, что её подожгли мальчишки. Пожар потушили до приезда спасателей.
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