Пожарная сигнализация в красноярской «Планете» ночью затопила магазины

В ночь на первое апреля в ТРЦ «Планета» сработала пожарная сигнализация, затопив пять магазинов, один из них так до сих пор и не открылся, сообщают очевидцы.

Как пишет «Ньслаб», включившаяся система затопила жидкостью для тушения пожара товары и повредила часть торгового оборудования». В администрации торгового центра до сих пор поясняют, что накануне проводилась проверка систем пожарной сигнализации и пожаротушения. После окончания работ она сработала в одной из секций, в течение 5 секунд система автоматически восстановилась: «Последствия происшествия были оперативно устранены в настоящий момент все системы „Планеты“ работают в штатном режиме».

Напомним, что в конце февраля сотрудникам центра пришлось тушить пожар. Там загорелась одна из искусственных пальм, установленных на первом этаже. Выяснилось, что её подожгли мальчишки. Пожар потушили до приезда спасателей.