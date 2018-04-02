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В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели
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В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились новые свидетели 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ появляются «дополнительные» свидетели. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Меняйло, власти предоставляют общественности всю информацию, которую «можно открыть, и даже больше». При этом он напомнил о тайне следствия.
«По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — будем до вас доводить в открытую», — пообещал полпред президента.
Меняйло уточнил, что через несколько дней в город снова приедет глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
СМИ писали, что СК и МЧС пришли к разным выводам о причинах пожара. Кемеровские пожарные, как и фигуранты дела, уверены, что в ТЦ кто-то занес открытый огонь. Глава СК Александр Бастрыкин докладывал президенту Владимиру Путину, что в качестве основной причины пожара рассматриваются короткое замыкание и «плохая электрика».
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре почти всю семью, заявил, что двери в кинозал, в котором находились дети, запер один из посетителей ТЦ. По словам Вострикова, мужчина ждал спасателей, но они так и не пришли.
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