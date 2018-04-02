В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели

В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились новые свидетели

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ появляются «дополнительные» свидетели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Меняйло, власти предоставляют общественности всю информацию, которую «можно открыть, и даже больше». При этом он напомнил о тайне следствия.

«По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — будем до вас доводить в открытую», — пообещал полпред президента.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

СМИ писали, что СК и МЧС пришли к разным выводам о причинах пожара. Кемеровские пожарные, как и фигуранты дела, уверены, что в ТЦ кто-то занес открытый огонь. Глава СК Александр Бастрыкин докладывал президенту Владимиру Путину , что в качестве основной причины пожара рассматриваются короткое замыкание и «плохая электрика».