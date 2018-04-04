В Союзном государстве подводят первые итоги проверок ТЦ

Сирены пожарных машин и маячки транспорта МЧС становятся все чаще тревожным сопровождением урбанистического пейзажа на улицах наших городов. Слишком часто душевную травму вызывают пожары на объектах, принадлежащих разным отраслям экономики.

Финансовый урон от пожаров значительный, но самое страшное, что в огне гибнут люди. В связи с этим руководством Союзного государства (СГ) ужесточается порядок соблюдения законодательства в области пожарной безопасности и, как следствие, учащаются и становятся более тщательными проверки органов пожарного надзора. Первые итоги проверок в СГ, сообщает телеканал «БелРос», указывают на человеческую халатность и разгильдяйство, ведь самые частые нарушения — «использование эвакуационных выходов не по назначению и неисправность датчиков систем пожаротушения».

Беларуси уже выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности в магазинах, торговых центрах и на других объектах массового пребывания людей, которые начались после трагедии в Кемерове . Тотальную проверку 160 объектов по распоряжению Александра Лукашенко провёл Госпромнадзор МЧС.

Специалистами обнаружено 1062 нарушения требований промышленной безопасности, из которых 71 создаёт угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам мониторинга предложено приостановить деятельность 37 объектов.

В качестве примеров приводится вопиющее состояние нескольких объектов. В белорусском государственном цирке, в частности, имеющиеся на складе специальные маски, позволяющие дышать в задымлённом пространстве, были спрятаны «под ключ». А в минском ЦУМе просроченные огнетушители, скорее, напоминали бесполезный атрибут помещения.

На замки наглухо были закрыты и запасные выходы в ряде торговых центров. По утверждению пресс-секретаря МЧС Беларуси Виталия Новицкого , выявленные в ходе проверок проблемы с пожарной безопасностью уже устраняются.

России надзорные органы тоже ведут работу в режиме нон-стоп. Как сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, приостановлена деятельность ряда торговых центров в нескольких регионах России. В частности, в их число попало и Ставрополье . А в Рязанской области по итогам первых проверок уже оштрафован «Леруа Мерлен»: в магазине оросители автоматической системы пожаротушения срабатывали не при +57, как должны, а при +68 градусах.

Краснодарском крае , который лидирует по стране по количеству торговых мест в ТЦ, сотрудники МЧС провели пожарно-технические учения в 26 торгово-развлекательных комплексах. Выяснилось, что их сотрудники порой даже не знают, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. А в ряде торговых центров не продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями.

Уже завершившаяся проверка всех торговых центров Новосибирска выявила 30 точек, в которых, к сожалению, не соблюдались требования пожарной безопасности. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных путей и наличие в них легковоспламеняющихся предметов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.