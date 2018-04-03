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На Ставрополье четыре ТЦ закроют из-за нарушений пожарной безопасности
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На Ставрополье четыре ТЦ закроют из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 3 апр — РИА Новости. Четыре торговых центра в Пятигорске и Ставрополе планируется закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора региона и прокуратуре края.
Проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в крае начались после трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"К настоящему времени проведено 220 проверок, в ходе которых выявлено 1806 нарушений требований пожарной безопасности. Административные материалы были составлены на месте сотрудниками прокуратуры и переданы в надзорные органы. Кроме того, рассматривается вопрос о закрытии двух торгово-развлекательных центров в Пятигорске, где были выявлены особо грубые нарушения", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
В свою очередь прокуратура Ставропольского края сообщила, что в ТРЦ «Космос» и «Москва» в Ставрополе выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. «В связи с этим в отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также юридических лиц ООО УК „Космос“ и ООО „Учетно-хозяйственная группа“, осуществляющего деятельность по обслуживанию торгового центра „Москва“ возбуждены дела по статье КоАП РФ „Нарушение требований пожарной безопасности“, — отметили в прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, в суд Ставрополя поданы заявления о приостановлении деятельности торгово-развлекательных центров до устранения выявленных нарушений законодательства.
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