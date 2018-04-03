Как проверяют ТЦ в Сибири после трагедии в Кемерове

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Массовые проверки торговых центров, проходящие в Сибири после трагедии в Кемерово , где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, включая 41 ребенка, уже выявили первые нарушения. О том, чем недовольны проверяющие, с какими трудностями они сталкиваются, и как трагедия позволила начать закрывать опасные торговые комплексы, — в материале ТАСС.

Массовые проверки

Проверки торгово-развлекательных центров (ТРЦ) продлятся как минимум до середины апреля, сообщили ТАСС в региональных главках МЧС . Процесс это достаточно длительный. «Только на обследование здания уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому о результатах говорить преждевременно», — рассказал Александр Кузнецов , врио начальника ГУ МЧС по Иркутской области , где к 16 апреля планируется проверить более 100 торговых объектов.

По его словам, к настоящему моменту уже проверены 25 ТРЦ. В 11 из них выявлены нарушения, большая часть которых устраняются в ходе проверки.

В Новосибирской области местное ГУ МЧС распространило рекомендацию владельцам ТЦ проверить пожарную безопасность самостоятельно. Что, впрочем, не освободит их от визита представителей надзорных органов, пояснили ТАСС в ведомстве.

В правительстве Алтайского края ТАСС сообщили, что при проверках особое внимание уделяется зданиям, которые имеют схожие черты с ТРЦ «Зимняя вишня». В Барнауле некоторые из них открыты в бывших производственных помещениях, при этом с трудом удается даже установить владельцев этих помещений.

Первые нарушения

По данным кемеровского ГУ МЧС, наиболее часто встречающихся нарушения — загромождение путей эвакуации, отсутствие возможности без ключа открыть эвакуационный выход. «Автоматические системы противопожарной защиты не обслуживаются специализированными организациями, руководители не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, отсутствуют сертификаты по пожарной безопасности отделочных материалов на путях эвакуации», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Барнауле, который по итогам 2017 года в рейтинге консалтинговой компании «Рилос» попал в топ-20 городов с самым большим количеством торговый площадей на тысячу человек, множество нарушений было выявлено в популярном ТРЦ «Арена». Как сообщили ТАСС в прокуратуре, проверка показала, что в одном из самых больших на Алтае центров неисправны системы пожаротушения, дымоудаления, заблокированы эвакуационные выходы.

А вот кемеровский ТЦ «Аврора», который горожане призывали проверить на митинге после пожара в «Зимней вишне», визит ревизоров выдержал спокойно.

"Был проведен осмотр документов, прошли по всем помещениям здания, по всем этажам. Осмотрены системы оповещения, пожаротушения, насосная станция, посмотрели все пути эвакуации, огнетушители, аварийное освещение. Сотрудник проходил, проверял эвакуационные выходы, их ширину, то, что они открыты. Все проверено, осмотрено, все в рабочем состоянии", — рассказал ТАСС управляющий ТЦ «Аврора» Николай Шашков, отметив, что официального заключения проверки пока не предоставили, но в ходе визита никаких замечаний не сделали.

Закрытие после пожара

Трагедия в Кемерове позволила начать решать застарелые проблемы. В Красноярске только после нее наконец был закрыт торговый центр «Вавилон», собственнику которого суд еще в 2016 году запретил использовать здание из-за нарушений пожарной безопасности. «Еще в 2015 году МЧС заявляло о том, что в случае пожара здание „Вавилона“ станет „огненной ловушкой для людей“, спасатели просили закрыть опасный торговый центр. Суд в сентябре 2016 года запретил использовать здание как объект с массовым пребыванием людей. Но, несмотря на это, ТЦ до настоящего времени функционировал», — заявили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю . В ведомстве отметили, что следственные органы проводят по факту неисполнения требования суда проверку.

Мэр Красноярска Сергей Еремин не исключил, что по результатам проверки будут закрыты еще некоторые торговые центры. По его словам, бизнес «кошмарить» никто не будет, но предприниматели должны соблюдать «элементарные нормы и правила». Он признался, что после трагедии в Кемерово и сам не пустил своих дочерей в кино. «Не знаю, почему. Боюсь — не боюсь, сказал, что не надо идти», — заявил журналистам мэр.

Пожар в «Зимней вишне»

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах были инициированы Генпрокуратурой после трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерове, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям — причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.