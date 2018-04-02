Из барнаульского ТЦ «Галактика» эвакуировали людей из-за пожарной тревоги 

Людей эвакуировали из здания торгового центра «Галактика», в котором прозвучала пожарная тревога.
Инцидент произошел утром 2 апреля. Посетители покинули стены торгового центра, но уходить далеко не стали. Люди стоят перед входом в ожидании новостей.
Как удалось узнать АиФ-Алтай в пресс-службе краевого управления МЧС, информация о пожаре в здании на проспекте Строителей не поступала в управление, вероятно, это учебная тревога, и специалисты проверяют здание на предмет пожарной безопасности.
Напомним, после трагедии в Кемерове, где крупный пожар в ТЦ унес жизни десятков человек, в крае принято решение о проверке мест массового пребывания людей.