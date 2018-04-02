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Из барнаульского ТЦ «Галактика» эвакуировали людей из-за пожарной тревоги
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Из барнаульского ТЦ «Галактика» эвакуировали людей из-за пожарной тревоги 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Людей эвакуировали из здания торгового центра «Галактика», в котором прозвучала пожарная тревога.
Инцидент произошел утром 2 апреля. Посетители покинули стены торгового центра, но уходить далеко не стали. Люди стоят перед входом в ожидании новостей.
Как удалось узнать АиФ-Алтай в пресс-службе краевого управления МЧС, информация о пожаре в здании на проспекте Строителей не поступала в управление, вероятно, это учебная тревога, и специалисты проверяют здание на предмет пожарной безопасности.
Напомним, после трагедии в Кемерове, где крупный пожар в ТЦ унес жизни десятков человек, в крае принято решение о проверке мест массового пребывания людей.
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