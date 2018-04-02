Из барнаульского ТЦ «Галактика» эвакуировали людей из-за пожарной тревоги

Людей эвакуировали из здания торгового центра «Галактика», в котором прозвучала пожарная тревога.

Инцидент произошел утром 2 апреля. Посетители покинули стены торгового центра, но уходить далеко не стали. Люди стоят перед входом в ожидании новостей.

Как удалось узнать АиФ-Алтай в пресс-службе краевого управления МЧС , информация о пожаре в здании на проспекте Строителей не поступала в управление, вероятно, это учебная тревога, и специалисты проверяют здание на предмет пожарной безопасности.