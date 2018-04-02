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В Сызрани крупный пожар в бане ликвидировал 21 огнеборец
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В Сызрани крупный пожар в бане ликвидировал 21 огнеборец 

Волга Ньюс 1 час назад
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники.
Пожар ликвидирован в 3:15. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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