В Сызрани крупный пожар в бане ликвидировал 21 огнеборец

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники.

Пожар ликвидирован в 3:15. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.