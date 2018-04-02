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Аварию на трубопроводе в Кемерово устранили раньше намеченного срока
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Аварию на трубопроводе в Кемерово устранили раньше намеченного срока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Энергетики «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в понедельник устранили повреждение на трубопроводе в Кемерово на четыре часа раньше намеченного срока, сообщает пресс-служба компании.
Повреждение трубопровода произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская в понедельник. Очевидцы успели снять инцидент на видео и выложить в интернет. На опубликованных кадрах отчетливо виден фонтан воды высотой в несколько метров, а также клубы пара вокруг.
"Энергетики «Сибирской генерирующей компании» устранили повреждение на трубопроводе в Кемерово к 17.00 местного времени (13.00 мск), то есть на четыре часа раньше намеченного срока. По оценке специалистов, завершить работы на трубопроводе планировалось к 21.00 (17.00 мск) того же дня, 2 апреля. Однако энергетикам СГК удалось заменить повреждённый участок максимально оперативно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в устранении повреждения было задействовано шесть единиц спецтехники и две ремонтно-восстановительные бригады энергетиков. По предварительным данным, причиной порыва трубы могла явиться коррозия металла.
Как сообщалось ранее, авария на трубе произошла в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода теплотрассы в тепловой камере. Сетевая вода температурой в 50 градусов вышла на поверхность. В результате инцидента никто не пострадал. В кратчайшие сроки участок теплотрассы был отключён, ремонтные бригады приступили к локализации повреждения. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в связи с технологическим инцидентом не вводилось, уточнили в СГК.
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