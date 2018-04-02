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Авария на теплотрассе произошла в центре Кемерова
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Авария на теплотрассе произошла в центре Кемерова 

Москва24 24 минуты назад
Фото: Москва24
В центре Кемерова прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сняли на видео фонтан высотой в несколько метров и клубы пара вокруг струи, сообщает РИА Новости.
В Кемеровской теплосетевой компании (КТСК) сообщили, что повреждение трубопровода произошло в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода после ремонта.
Участок теплотрассы на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская оперативно отключили. Выехавшие на место ремонтные бригады локализовали повреждение трубопровода.
Последствия аварии устраняют две ремонтно-восстановительные бригады и шесть единиц спецтехники. Никто в результате инцидента не пострадал.
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