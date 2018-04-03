Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

Очаг возгорания на строительной площадке «UP-квартала Скандинавский» (застройщик — ФСК «Лидер») в Мытищах находился в баке с мусором. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на заявление пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Произошло возгорание строительного мусора в мусорном контейнере. В контейнере находились поддоны и пустые бочки из-под гидроизоляции. Силами пожарного звена застройщика возгорание было потушено до приезда пожарного расчета», — отметил представитель надзорного ведомства. «Временные здания и строительные конструкции не затронуты. В настоящее время на объекте проводится плановая проверка Главгосстройнадзора Московской области . По факту нарушений требований противопожарной безопасности при выполнении строительных работ в отношении участников строительства будет составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание с конкретными сроками устранения», — пояснили в пресс-службе.

В Главгосстройнадзоре Московской области также подчеркнули, что ранее представители застройщика на данной площадке уже привлекались к ответственности за нарушения содержания объекта, в том числе, за несвоевременный вывоз мусора.

Ранее очевидцы сообщали о густом черном дыме, который появился на строительной площадке объекта.