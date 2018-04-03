Ещё
Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Очаг возгорания на строительной площадке «UP-квартала Скандинавский» (застройщик — ФСК «Лидер») в Мытищах находился в баке с мусором. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на заявление пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Произошло возгорание строительного мусора в мусорном контейнере. В контейнере находились поддоны и пустые бочки из-под гидроизоляции. Силами пожарного звена застройщика возгорание было потушено до приезда пожарного расчета», — отметил представитель надзорного ведомства. «Временные здания и строительные конструкции не затронуты. В настоящее время на объекте проводится плановая проверка Главгосстройнадзора Московской области. По факту нарушений требований противопожарной безопасности при выполнении строительных работ в отношении участников строительства будет составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание с конкретными сроками устранения», — пояснили в пресс-службе.
В Главгосстройнадзоре Московской области также подчеркнули, что ранее представители застройщика на данной площадке уже привлекались к ответственности за нарушения содержания объекта, в том числе, за несвоевременный вывоз мусора.
Ранее очевидцы сообщали о густом черном дыме, который появился на строительной площадке объекта.
В сообщении также отмечается, что Главгосстройнадзор с 10 апреля совместно с МЧС проведет рейды по строящимся объектам и проверит обеспечение пожарной безопасности. Повышенную актуальность данная тема получила после трагических событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека. По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность366
Киевский прокурор появился на телевидении голым101
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля37
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово70
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение