Пожар произошел на стройке в подмосковных Мытищах

МОСКВА , 1 апр — РИА Недвижимость. На территории строящегося жилого комплекса «Скандинавский» в подмосковной деревне Бородино близ Мытищ произошло возгорание строительных материалов, сообщили в воскресенье РИА Недвижимость в пресс-службе финансово-строительной корпорации «Лидер».

"Горели стройматериалы между корпусами. Пожар был оперативно локализован и потушен", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что загорелись материалы в мусорном контейнере, среди которых был гидроизол, чем и объясняется обилие дыма. По его словам, возгорание произошло примерно в 13.35 и было потушено через 20 минут, до приезда пожарных.

В пресс-службе отметили, что обошлось без жертв, и добавили, что будет проведено внутреннее расследование.