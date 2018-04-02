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Пожар произошел на стройке в подмосковных Мытищах
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Пожар произошел на стройке в подмосковных Мытищах 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Недвижимость. На территории строящегося жилого комплекса «Скандинавский» в подмосковной деревне Бородино близ Мытищ произошло возгорание строительных материалов, сообщили в воскресенье РИА Недвижимость в пресс-службе финансово-строительной корпорации «Лидер».
"Горели стройматериалы между корпусами. Пожар был оперативно локализован и потушен", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что загорелись материалы в мусорном контейнере, среди которых был гидроизол, чем и объясняется обилие дыма. По его словам, возгорание произошло примерно в 13.35 и было потушено через 20 минут, до приезда пожарных.
В пресс-службе отметили, что обошлось без жертв, и добавили, что будет проведено внутреннее расследование.
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