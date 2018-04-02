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Спасатель, выживший во время пожара в Уренгое, рассказал о гибели напарника
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Спасатель, выживший во время пожара в Уренгое, рассказал о гибели напарника 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Сотрудник противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, выживший во время тушения пожара в двухэтажном доме в поселке Уренгой, рассказал, как погиб его напарник.
«Чердак — это сплошной сквозняк. Резкая тяга, и парень говорит, что он почувствовал себя очень гадко, попытался разыскать напарника, ничего не вышло. Стала у него немного обгорать маска, шея, уши, ожоги у него там. И тихо-тихо по рукаву он выбрался, спустился. Ребятам, напарникам, кто здесь работал, сказал, что Саша там. Они попытались его вытянуть рукавом. Не получилось. А залезть возможности уже не было — чердак уже взялся», — приводит ТК «Луч» слова начальника отряда противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району Дмитрия Гривцова.
Причины возгорания в домах обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам очевидцев, горение началось с бойлера.
Как отметил глава поселка Уренгой Олег Якимов, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в деревянном двухэтажном доме в поселке Уренгой произошел в ночь на 26 марта, во время обрушения кровли погиб один из спасателей, Александр Тищук. У него осталась жена и дети. По факту произошедшего проводят проверку следственные органы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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