Спасатель, выживший во время пожара в Уренгое, рассказал о гибели напарника

«Чердак — это сплошной сквозняк. Резкая тяга, и парень говорит, что он почувствовал себя очень гадко, попытался разыскать напарника, ничего не вышло. Стала у него немного обгорать маска, шея, уши, ожоги у него там. И тихо-тихо по рукаву он выбрался, спустился. Ребятам, напарникам, кто здесь работал, сказал, что Саша там. Они попытались его вытянуть рукавом. Не получилось. А залезть возможности уже не было — чердак уже взялся», — приводит ТК «Луч» слова начальника отряда противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району Дмитрия Гривцова.

Причины возгорания в домах обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам очевидцев, горение началось с бойлера.

Как отметил глава поселка Уренгой Олег Якимов, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.