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Алтайский край вошел в число регионов с высоким риском взрывов газа
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Алтайский край вошел в число регионов с высоким риском взрывов газа 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Рейтинг российских регионов с высоким риском взрывов бытового газа в текущем году пополнил и Алтайский край.
Как пишет Риа Новости со ссылкой на центр «Антистихия», большинство регионов подвержены риску взрывов бытового газа.
В рейтинг попали три региона Сибирского федерального округа. Это Красноярский, Алтайский края, Омская, Новосибирская и Иркутская области.
По словам специалистов, частный сектор по-прежнему остается в зоне риска. Здесь отмечается превышение среднемноголетних показателей по количеству взрывов.
Напомним, в конце прошлого года в Рубцовске произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли два человека.
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