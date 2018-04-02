Алтайский край вошел в число регионов с высоким риском взрывов газа 

Рейтинг российских регионов с высоким риском взрывов бытового газа в текущем году пополнил и Алтайский край.
Как пишет Риа Новости со ссылкой на центр «Антистихия», большинство регионов подвержены риску взрывов бытового газа.
В рейтинг попали три региона Сибирского федерального округа. Это Красноярский, Алтайский края, Омская, Новосибирская и Иркутская области.
По словам специалистов, частный сектор по-прежнему остается в зоне риска. Здесь отмечается превышение среднемноголетних показателей по количеству взрывов.
Напомним, в конце прошлого года в Рубцовске произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли два человека.