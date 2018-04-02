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В Прикамье на пожаре погиб человек
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В Прикамье на пожаре погиб человек 

АиФ Пермь 39 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Добрянском районе на пожаре погиб мужчина.
«31 марта в 6.32 на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в посёлке Кухтым. О происшествии сообщили очевидцы», — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
На место выехали четыре спецмашины и весомь человек личного состава. Пожар полыхал на площади 77 квадратных метров. Полностью сгорели дом, баня и сарай. При тушении пожарные обнаружили тело 48-летнего мужчины.
Предварительная причина возгорания — неосторожность погибшего при курении.
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