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Востриков рассказал о планах создать благотворительный фонд
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Востриков рассказал о планах создать благотворительный фонд 

360tv.ru 1 час назад
Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре в ТЦ «Зимняя вищня» жену, троих детей и сестру, рассказал о планах создать благотворительный фонд. Организация, объяснил он подписчикам в социальной сети Instagram, будет заниматься поддержкой пострадавших при пожарах.
Своей идеей Востриков поделился в Stories.
Есть у меня идея создать
какой-то  фонд. И найти тех людей, которые пострадали, как и мы, но оказались без  какой-либо
поддержки
— Игорь Востриков.
Кемеровчанин признался, что ему уже звонили с подобными предложениями, а возможность появления подобного фонда мужчина обсуждал с единомышленниками.
«Наверное, мы сможем придумать
что-то  в таком духе», — добавил он.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В нем погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок. Свыше 70 человек пострадали. По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело.
Ранее Игорь Востриков опубликовал стертые четыре минуты видео с камер видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На кадрах заметно, что огонь начал распространяться с помещения слева по отношению к зрителям.
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