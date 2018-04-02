Востриков рассказал о планах создать благотворительный фонд

Житель Кемерова Игорь Востриков , который потерял при пожаре в ТЦ «Зимняя вищня» жену, троих детей и сестру, рассказал о планах создать благотворительный фонд. Организация, объяснил он подписчикам в социальной сети Instagram, будет заниматься поддержкой пострадавших при пожарах.

Своей идеей Востриков поделился в Stories.

Есть у меня идея создать

какой-то фонд. И найти тех людей, которые пострадали, как и мы, но оказались без какой-либо

поддержки

— Игорь Востриков.

Кемеровчанин признался, что ему уже звонили с подобными предложениями, а возможность появления подобного фонда мужчина обсуждал с единомышленниками.

«Наверное, мы сможем придумать

что-то в таком духе», — добавил он.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В нем погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок. Свыше 70 человек пострадали. По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело.

Ранее Игорь Востриков опубликовал стертые четыре минуты видео с камер видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На кадрах заметно, что огонь начал распространяться с помещения слева по отношению к зрителям.