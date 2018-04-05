Соцработники в Волгоградской области осматривают имущество пострадавших во время паводка

ВОЛГОГРАД , 5 апреля. / ТАСС /. Работники социальных служб в Волгоградской области начали принимать документы от пострадавших во время паводка и осматривать поврежденное имущество местных жителей, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета социальной защиты населения региона Лилия Заботина.

По данным областного управления МЧС, в четверг количество людей, попавших в зоны подтопления из-за обильного в этом году в регионе весеннего половодья, увеличилось за прошедшие сутки с 2,137 человек до 2, 221 тыс. человек. Эвакуировали 328 человек, которые, в основном, разместились у родственников. В среду по решению губернатора в Волгоградской области Андрея Бочарова ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой паводковой обстановкой.

"В тех населенных пунктах, где вода ушла, начались подворовые обходы, обследование испорченного имущества и прием документов от пострадавших на оказание помощи. Максимальная помощь в таких случаях определена в размере 50 тыс. рублей, однако не все смогут ее получить, потому как размер помощи будет устанавливаться индивидуально в зависимости от утраты жизненно необходимого имущества по результатам обследований и оценки ущерба в пострадавших домах", — рассказала Заботина.

Она уточнила, что принимать документы от пострадавших начали в поселках и хуторах Михайловского, Иловлинского, Суровикинского и некоторых других районах, в которых вода ушла из подтопленных ранее домов. «Как только „большая вода“ уйдет из тех районов, которые наиболее сильно пострадали в этом году от паводка, такая же работа по оказанию мер соцподдержки оперативно будет и там организована», — добавила собеседник агентства.

Ранее в четверг в областном МЧС ТАСС сообщили, что сложная паводковая обстановка сложилась в пяти районах региона — Кумылженском, Михайловском, Фроловском, Еланском и Киквидзенском. В первых трех районах уровень воды стал постепенно снижаться, в двух последних — вода еще прибывает. Жителям, отказавшимся от эвакуации, продукты питания медикаменты, другие необходимые средства доставляют на лодках и тракторах.