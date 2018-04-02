Ещё
Арендатор «Зимней вишни» Надежда Судденок обжаловала арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арендатор «Зимней вишни» Надежда Судденок обжаловала арест 

Вести.Ru 1 час назад
Арендатор сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» обжаловала решение суда, который отправил ее под арест на два месяца, сообщает «Россия 24». Надежду Судденок обвиняют в предоставлении небезопасных услуг.
Всего под стражей по этому делу находятся семь человек: помимо Судденок, это — гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, технический директор «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК) Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживавшей систему пожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. По ходатайству следствия все они арестованы до 25 мая.
На 9-й день трагедии в православных храмах проходят заупокойные службы.
Пожар произошел 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Вести.Ru: последние новости
"Никто не будет спрятан": Цивилев накажет виновников кемеровской трагедии Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни" Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России210
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать138
«Россия сорвалась с цепи»1049
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю9
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»341
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение