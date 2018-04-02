Арендатор «Зимней вишни» Надежда Судденок обжаловала арест

Арендатор сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» обжаловала решение суда, который отправил ее под арест на два месяца, сообщает «Россия 24». Надежду Судденок обвиняют в предоставлении небезопасных услуг.

На 9-й день трагедии в православных храмах проходят заупокойные службы.

Пожар произошел 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.