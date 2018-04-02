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Инспекторы «Земли леопарда» двое суток сдерживали пожар у границ нацпарка
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Инспекторы «Земли леопарда» двое суток сдерживали пожар у границ нацпарка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Инспекторы нацпарка «Земля леопарда» в Приморье двое суток сдерживали пожар у границ природной территории, который, как полагают в учреждении, кто-то спровоцировал намеренно, сообщает пресс-служба нацпарка.
"Возгорание образовалось на заброшенных сельхозугодиях вблизи пограничной линии инженерно-технических сооружений, также являющейся и границей нацпарка. Именно это заграждение стало огненным фронтом, на котором сотрудники «Земли леопарда» удерживали наступающий пожар. Снег в этом районе уже сошел и, предположительно, пал был пущен специально", — говорится в сообщении.
На следующий день вновь поступил сигнал о возгорании в этом же районе. Дежурные группы при помощи пожарной машины удерживали линию огня на протяжении нескольких километров вдоль границы нацпарка. Удалось не допустить перехода огня за границу нацпарка.
Также огонь не повредил линии инженерно-технических сооружений пограничных войск, склады горюче-смазочных материалов и другую инфраструктуру российско-китайской границы.
Противопожарный режим ввели в нацпарке в середине февраля в связи с малоснежной зимой. Из-за неосторожного обращения с огнем и множества неиспользуемых заросших полей Хасанский район объяли природные пожары. После нескольких снегопадов в начале марта ситуация нормализовалась, однако после схода снега проблема вновь стала актуальной.
Нацпарк «Земля леопарда» является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Также здесь обитает редкий амурский тигр и ряд других краснокнижных видов.
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