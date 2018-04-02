Ещё
Боеприпас времен войны обнаружили в Дмитровском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боеприпас времен войны обнаружили в Дмитровском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Дмитровском районе Московской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Первого апреля в 21:15 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского муниципального района ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ в песчаном карьере в районе деревни Старо сельского поселения Габовское Дмитровского района. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что расстояние места находки до жилых строений составляет более 1 километра.
РИАМО: последние новости
Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерове будут наказаны ТЦ «Охотный ряд» в Москве эвакуировали после анонимной угрозы Эксперт по выживанию предложил меру для предотвращения пожаров с жертвами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России214
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать140
«Россия сорвалась с цепи»1050
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю11
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»341
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение