Боеприпас времен войны обнаружили в Дмитровском районе

В Дмитровском районе Московской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого апреля в 21:15 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского муниципального района ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ в песчаном карьере в районе деревни Старо сельского поселения Габовское Дмитровского района. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что расстояние места находки до жилых строений составляет более 1 километра.