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ТЦ Новосибирска не прошли проверки по пожарной безопасности
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ТЦ Новосибирска не прошли проверки по пожарной безопасности 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске представители МЧС России, а также сотрудники прокуратуры после трагедии в Кемерово проверили 10 торгово-развлекательных комплексов и других мест массового скопления людей и выявили порядка 30 нарушений. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Виктора Орлова.
За неделю специалисты проверили 10 объектов и нашли 26 нарушений, касающиеся организации. В частности, из-за заваленных предметами эвакуационных выходов и пожарной сигнализации. Собственники торговых центров проводят у себя учебные тренировки по пожарной безопасности, а также осматривают помещения. В конце недели станет известно, были ли нарушения или замечания при строительстве и введении ТРЦ.
Напоминаем, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случилась страшная трагедия 25 марта. Там на 4 этаже случился пожар, в котором по последним данным погибло 64 человека.
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