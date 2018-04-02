ТЦ Новосибирска не прошли проверки по пожарной безопасности

Новосибирске представители МЧС России , а также сотрудники прокуратуры после трагедии в Кемерово проверили 10 торгово-развлекательных комплексов и других мест массового скопления людей и выявили порядка 30 нарушений. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Виктора Орлова.

За неделю специалисты проверили 10 объектов и нашли 26 нарушений, касающиеся организации. В частности, из-за заваленных предметами эвакуационных выходов и пожарной сигнализации. Собственники торговых центров проводят у себя учебные тренировки по пожарной безопасности, а также осматривают помещения. В конце недели станет известно, были ли нарушения или замечания при строительстве и введении ТРЦ.

Напоминаем, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случилась страшная трагедия 25 марта. Там на 4 этаже случился пожар, в котором по последним данным погибло 64 человека.