Костромские больницы и интернаты проверят на готовность к пожарам

Волна проверок в Костромской области затронула не только торговые центры, но и социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей — больницы, дома престарелых и интернаты. Об этом стало известно из сообщения регионального управления МЧС России . Работники ведомства проследили за соблюдением мер пожарной безопасности на 106 объектах в Костромской области. Поводом для проверки стал пожар, произошедший 30 марта в психбольнице в Московской области . Возгорание произошло в Ногинской психиатрической больнице, из здания пришлось эвакуировать около 300 человек. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал. В основном, сотрудники МЧС проверяли средства защиты органов дыхания, фонари, системы противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения. Кроме этого, был проведен инструктаж обслуживающего персонала учреждений. По результатам проведенных мероприятий ряду учреждений будут внесены предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности, — сообщили в МЧС.