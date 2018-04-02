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Костромские больницы и интернаты проверят на готовность к пожарам
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Костромские больницы и интернаты проверят на готовность к пожарам 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Волна проверок в Костромской области затронула не только торговые центры, но и социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей — больницы, дома престарелых и интернаты. Об этом стало известно из сообщения регионального управления МЧС России. Работники ведомства проследили за соблюдением мер пожарной безопасности на 106 объектах в Костромской области. Поводом для проверки стал пожар, произошедший 30 марта в психбольнице в Московской области. Возгорание произошло в Ногинской психиатрической больнице, из здания пришлось эвакуировать около 300 человек. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал. В основном, сотрудники МЧС проверяли средства защиты органов дыхания, фонари, системы противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения. Кроме этого, был проведен инструктаж обслуживающего персонала учреждений.
По результатам проведенных мероприятий ряду учреждений будут внесены предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности, — сообщили в МЧС.
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