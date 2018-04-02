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Из-за звонка неизвестного с тюменского ж/д вокзала эвакуировали 250 человек
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Из-за звонка неизвестного с тюменского ж/д вокзала эвакуировали 250 человек 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В транспортной полиции рассказали подробности минирования тюменского ж/д вокзала. Оказалось, что о бомбе сегодня утром, 2 апреля, сообщил неизвестный мужчина. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить его личность.
— Звонок оператору от гражданина поступил в 8:10. Он сообщил, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба и она взорвется через несколько минут. К месту сразу прибыли экстренные службы и приступили к эвакуации людей. Пока информации о найденном подозрительном предмете нет, — сообщила 72.ru Ольга Гутяева, специалист по связи со СМИ Тюменского линейного отдела УМВД на транспорте.
К вокзалу привлекались не только полицейские, но и ТОСЭР, скорая и другие службы
В пресс-службе МЧС корреспонденту 72.ru рассказали, что сегодня утром из вокзала эвакуировали 250 человек. Скорая помощь и другие спецслужбы продолжают дежурить на месте.
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