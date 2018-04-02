Через огонь и воду: 7 детей, которые рискнули жизнью ради спасения других

Маленькие герои, несмотря на опасность и страх потерять собственную жизнь, через огонь и воду спешат помогать тем, кто оказался бессилен перед лицом стихии. Сегодня «Летидор» вспоминает пять историй отважных мальчиков и девочек, которые показали, что у героизма нет возраста. Дмитрий Полухин , 17 лет Дмитрий Полухин Фото: Личный архив Дмитрия Полухина

26 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошла трагедия, которая потрясла всю страну. На верхнем этаже торгового центра начался пожар. Огонь быстро распространился по зданию — от ожогов, отравления угарным газом и обрушений погибли не менее 64 человек (многие из них дети). В тот день курсант кадетского корпуса МЧС Дима Полухин оказался среди посетителей центра. Во время эвакуации юноша услышал, что одна из женщин отказывается уходить, потому что на верхнем этаже у нее остались дети. Не раздумывая, подросток бросился на помощь малышам. «Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел. Один магазин, второй, третий… никого. А потом я услышал детские крики. Я пошел на голос и увидел, что в одном из магазинов трое малышей забились в угол и плачут», — рассказал Дмитрий « Комсомольской правде ».

Юноша на ощупь нашел троих детей, вывел их из горящего здания и передал маме.

Юлия Король , 12 лет Юлия Король Фото: Личная страница Юлии Король «ВКонтакте»

Летом 2016 года о шестикласснице из Москвы Юлии Король узнала вся страна. Девочка проявила невероятную силу и стойкость, оказавшись в центре трагедии в Карелии . 18 июля ребята, отдыхавшие в лагере «Парк-отель „Сямозеро“», среди которых была Юлия, отправились в водный поход. В пути ребята попали в сильный шторм. Их лодки перевернулись, со многих детей сорвало спасательные жилеты, и подростки оказались один на один с бушующими волнами. Юля находилась в одной из злополучных лодок. Когда девочка оказалась в воде, она не растерялась. Рискуя жизнью, она самостоятельно вытащила нескольких детей из воды, а затем дошла до ближайшего села и сообщила местным жителям о случившемся. В результате трагедии в тот день погибло 14 подростков.

Но жертв могло бы быть значительно больше. Благодаря Юле выжило 33 ребенка.

В июле того года глава МЧС Владимир Пучков наградил Юлию Король медалью «За спасение погибающих на водах». Амина Галанина, 6 лет Амина Галанина с братьями Фото: Личный архив семьи Галаниных

В 2014 году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил орденом «За проявленное мужество» и медалью «За отвагу на пожаре» шестилетнюю ульяновку Амину Галанину, которая вывела из полыхающей квартиры двух младших братьев. Мама детей вышла к соседке, оставив дверь незакрытой. Дети смотрели телевизор. В какой-то момент маленькая Амина почувствовала запах гари, заглянула в соседнюю комнату и увидела загоревшийся компьютер. Девочка не растерялась в экстремальной ситуации и оперативно вывела из квартиры младших братьев, после чего сообщила о пожаре соседям, которые вызвали МЧС. Максим Тихончук, 13 лет, и Екатерина Ной, 16 лет Екатерина Ной Фото: Личный архив Екатерины Ной 16 сентября во время пожара в детском лагере «Виктория» (Одесса) двум смелым подросткам 13-летнему Максиму Тихончуку и 16-летней Екатерине Ной удалось спасти 23 жизни. Пожар произошел ночью, когда все дети спали. В загоревшемся корпусе находилось 42 ребенка. Максим и Катя увидели огонь из соседнего корпуса и, ни секунды не размышляя, бросились на помощь.

Ребята выносили из горящего здания спящих малышей, которые не понимали, что происходит.

Катя, спасая сверстников, получила отравление угарным газом, сильные ожоги и попала в больницу, Максим же на следующий день после пожара отправился в школу. Некоторое время никто не знал о его подвиге. Да и сам мальчик сказал прессе, что героем себя не считает. Максим Конов и Георгий Сучков, 10 лет Максим Конов и Георгий Сучков Фото: Из архива школы № 2 поселка Мухтолово

18 января 2015 года третьеклассники Максим Конов и Георгий Сучков спасли 55-летнюю жительницу поселка Мухтолов Нижегородской области , провалившуюся в прорубь. Женщина спустилась к пруду набрать воды, потеряла равновесие и оказалась в ледяной воде. Она уже прощалась с жизнью, когда на помощь ей подоспели двое друзей. Мальчики возвращались из школы, когда услышали женские крики, доносившиеся от пруда. Они поспешили на них и увидели женщину, упавшую в прорубь. Друзья вытянули утопающую на крепкий лед как раз в тот момент, когда ее начали покидать силы.

Мальчики помогли женщине добраться до дома и вызвали скорую помощь.

Подвиг третьеклассников не остался незамеченным, и уже через месяц после случившегося МЧС наградил их медалями «За спасение погибавших на водах». Фото: Shutterstock.com