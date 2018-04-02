Пожар в 9-этажном доме на Древлянке: пять человек эвакуированы

Причина возгорания лестничной клетки — неосторожное обращение с огнем. Пожар произошел в минувшие выходные на улице Древлянка в Петрозаводске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)

01.04.2018 г. 15:43. Ул. Древлянка, д. 17, корпус 1. Пожар в жилом доме. Поврежден оконный блок между 8 и 9 этажами и закопчены стены в 4-м подъезде на общей площади 7 кв. метров. Причина: несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Виновный, ущерб устанавливаются. Спасено 5 человек (из них 1 ребёнок),