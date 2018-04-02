В Тольятти на месте пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины 

В понедельник, 2 апреля, в 00:35, в Центральном районе Тольятти произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На улице Саратовской горел частный дом на площади 20 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 15 человек личного состава и четыре единицы техники.
Пожар был локализован в 01:00, и через минуту, в 01:01 полностью потушен.
Как пишет volga.news, ссылаясь на в оперативные структуры, при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины
Причины возникновения возгорания и гибели людей, а также ущерб от пожара, устанавливаются.