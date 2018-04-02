В Тольятти на месте пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины

На улице Саратовской горел частный дом на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

Пожар был локализован в 01:00, и через минуту, в 01:01 полностью потушен.

Как пишет volga.news, ссылаясь на в оперативные структуры, при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины

Причины возникновения возгорания и гибели людей, а также ущерб от пожара, устанавливаются.