Врио главы Кузбасса Цивилев рассказал о своей главной задаче на новой должности

«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», — сказал Цивилев.

«Я намерен работу строить с жителями Кузбасса и на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди, мы будем продолжать работу», — добавил он.

Цивилев отметил, что начнет прием родственников пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже с 3 апреля.

«С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие, долгие годы.

«Особенно это касается детей, которые остались без родителей… Мы должны пройти вместе с ними школу, институт», — сказал Цивилев на церемонии представления в новом статусе, которая началась с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торговом центре.

Представляя Цивилева полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что новый врио главы Кузбасса «был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий».

«Уверен, что Сергей Евгеньевич внесет свой вклад в социально-экономическое развитие региона, основу которого составляет горнодобывающая промышленность, сделает все, чтобы обеспечить общественно-политическую стабильность в этот непростой для области период», — сказал Меняйло.