Врио главы Кузбасса Цивилев рассказал о своей главной задаче на новой должности 

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что его основной задачей на новой должности станет «погружение в особенности региона», сообщает ТАСС.
«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», — сказал Цивилев.
«Я намерен работу строить с жителями Кузбасса и на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди, мы будем продолжать работу», — добавил он.
Цивилев отметил, что начнет прием родственников пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже с 3 апреля.
«С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие, долгие годы.
«Особенно это касается детей, которые остались без родителей… Мы должны пройти вместе с ними школу, институт», — сказал Цивилев на церемонии представления в новом статусе, которая началась с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торговом центре.
Представляя Цивилева полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что новый врио главы Кузбасса «был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий».
«Уверен, что Сергей Евгеньевич внесет свой вклад в социально-экономическое развитие региона, основу которого составляет горнодобывающая промышленность, сделает все, чтобы обеспечить общественно-политическую стабильность в этот непростой для области период», — сказал Меняйло.
Прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно сложил полномочия после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 и пострадали 79 человек.