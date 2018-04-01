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В Кузбассе нужно заслужить уважение: в Госдуме прокомментировали назначение Цивилева
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В Кузбассе нужно заслужить уважение: в Госдуме прокомментировали назначение Цивилева 

Федеральное агентство новостей 20 часов назад
Москва, 1 апреля. Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что в Кузбассе нужно заслужить уважение людей и прислушиваться к той местной элите, которая болеет душой за рабочих и крестьян.
«Я всегда сторонник того, чтобы прислушиваться к местной элите. Конечно, к той элите, которая по-настоящему болеет душой за рабочих, за крестьян, за промышленность, за сельское хозяйство. Но видимо, элита ослабла», — сказал он, комментируя назначение врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
По его словам, Кузбасс является особым регионом, в котором необходимо заслужить доверие и уважение со стороны населения, передает РИА Новости.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку, назвав это «единственно верным решением» после пожара кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Цивилев в своем обращении к кемеровчанам заверил, что не оставит наедине с бедой родственников погибших в пожаре.
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