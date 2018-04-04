Цивилев встретился с кемеровскими предпринимателями

По словам Цивилева, на встрече были предприниматели со всей Кемеровской области, которые работают с населением. На встрече были также представители органов власти.

"Это был прямой, открытый диалог по последствиям трагедии в «Зимней вишне», — сказал Цивилев.

Он отметил, что одна из задач власти — работа с родственниками погибших и пострадавших. Вторая — сделать так, чтобы трагедия больше не повторилась.

"Мне сегодня очень понравился этого диалог. Видно, что все предприниматели — люди, которые переживают за свой край. Было много интересных предложений со стороны предпринимателей. Я вижу, что они хотят сделать все, чтобы безопасность людей полностью соблюдалась. Мы договорились, как мы будем сотрудничать для решения этих вопросов. Наша администрация будет помогать бизнесменам, чтобы решить эти вопросы, и мы будем действовать только сообща", — сказал Цивилев журналистам.

Он также сообщил, что достигнута договоренность регулярно проводить такие встречи.

По словам Цивилева, по итогам встречи достигнута договорённость, что для предпринимателей будут открыты информационные сайты в муниципальных образованиях и городах.

"Будут также сайты — мой личный и заместителя губернатора (Станислава) Черданцева, отвечающего за предпринимательство. Я эти вопросы, связанные с предпринимательством, с бизнесом буду курировать, считаю, что это одна из основ. Мы также будем продолжать наши встречи, наше живое общение", — добавил он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.