Половину действовавших лесных пожаров на Дальнем Востоке потушили за сутки

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Лесные пожары на Дальнем Востоке за сутки прошли более 1 тыс. га. Потушить удалось 13 из 25 действовавших возгораний, сообщила в понедельник пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральном округу.

"В минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало 25 лесных пожаров, в том числе семь новых и 18 зарегистрированных в предшествующие дни", — говорится в сообщении.

Тринадцать пожаров зарегистрировали в Приморье, 11 в Еврейской АО и один в Амурской области . Пройденная огнем площадь увеличилась более чем на 1 тыс. га, в основном в Приморье. К вечеру воскресенья потушили 13 возгораний из 25.

По данным приморского краевого департамента лесного хозяйства, утром в понедельник в регионе оставался один действующий пожар.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в регионе в связи с 3 апреля введут особый противопожарный режим на территории 26 муниципальных образований.