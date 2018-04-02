Пожар в Можге, лучший игровой фильм и крупный выигрыш: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 2 апреля. Предлагаем начать этот день с традиционного обзора новостей.

Первый заплыв:

Медвежонок, родившийся в ижевском зоопарке в декабре 2017 года, совершил свой первый заплыв. «Они (белые медведи — прим.ред.) способны развивать скорость почти до 25 км/ч!», — сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, малышку назвали Пурга.

Пожар в Можге:

1 апреля около 19:00 в Можге на улице Щорса произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Огонь полностью уничтожил кровлю дома.

К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

«Аритмия» и «Ника»:

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова получила статуэтки в пяти номинациях. Как пишут Известия, лента получила звание «Лучшего игрового фильма 2017 года».

Хлебников удостоился награды как лучший режиссер года.

Сценаристы «Аритмии» Наталья Мещанинова и Борис Хлебников получили главный приз в своей номинации.

Таким образом, «Аритмия» получила пять главных наград премии.

Кемеровской области начались первые выплаты семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Семьи 59 жертв пожара получили по 5 млн рублей за каждого погибшего, пишет Life.ru.

Пострадавшим, которые получили травмы лёгкой степени тяжести, выплатят по 200 тыс. рублей из областного и по 200 тыс. рублей из федерального бюджетов. Тем, кто в результате пожара получил вред средней и тяжёлой степени тяжести, из бюджета выделят по 800 тыс. рублей.

Отметим, в настоящее время в больницах еще находятся 5 пострадавших.

Напомним, 1 апреля стало известно об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Крупный выигрыш:

США неизвестный выиграл 521 млн долларов в лотерею Mega Millions. Об этом пишет Газета.ру

Известно лишь, что билет счастливчик купил в Нью-Джерси. В настоящее время победитель еще не заявил свои права на деньги, его имя неизвестно.