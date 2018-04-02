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Пожар в Можге, лучший игровой фильм и крупный выигрыш: что произошло минувшей ночью
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Пожар в Можге, лучший игровой фильм и крупный выигрыш: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 2 апреля. Предлагаем начать этот день с традиционного обзора новостей.
Первый заплыв:
Медвежонок, родившийся в ижевском зоопарке в декабре 2017 года, совершил свой первый заплыв. «Они (белые медведи — прим.ред.) способны развивать скорость почти до 25 км/ч!», — сообщает пресс-служба учреждения.
Напомним, малышку назвали Пурга.
Пожар в Можге:
1 апреля около 19:00 в Можге на улице Щорса произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.
Огонь полностью уничтожил кровлю дома.
К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
«Аритмия» и «Ника»:
Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова получила статуэтки в пяти номинациях. Как пишут Известия, лента получила звание «Лучшего игрового фильма 2017 года».
В номинации «Лучшая женская роль» победила Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме. Статуэтку за «Лучшую мужскую роль» получил Александр Яценко.
Хлебников удостоился награды как лучший режиссер года.
Сценаристы «Аритмии» Наталья Мещанинова и Борис Хлебников получили главный приз в своей номинации.
Таким образом, «Аритмия» получила пять главных наград премии.
Трагедия в Кемерово:
В Кемеровской области начались первые выплаты семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Семьи 59 жертв пожара получили по 5 млн рублей за каждого погибшего, пишет Life.ru.
Пострадавшим, которые получили травмы лёгкой степени тяжести, выплатят по 200 тыс. рублей из областного и по 200 тыс. рублей из федерального бюджетов. Тем, кто в результате пожара получил вред средней и тяжёлой степени тяжести, из бюджета выделят по 800 тыс. рублей.
Отметим, в настоящее время в больницах еще находятся 5 пострадавших.
Напомним, 1 апреля стало известно об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Крупный выигрыш:
В США неизвестный выиграл 521 млн долларов в лотерею Mega Millions. Об этом пишет Газета.ру.
Известно лишь, что билет счастливчик купил в Нью-Джерси. В настоящее время победитель еще не заявил свои права на деньги, его имя неизвестно.
ИА «Сусанин»: последние новости
Четверо детей погибло при пожаре в торговом центре в Кемерово МЧС России: число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово достигло 64 В сети появился официальный список пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове
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