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Пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» готовят к выписке из больницы
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Пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» готовят к выписке из больницы 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Пятеро пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» по-прежнему остаются под наблюдением врачей. Планируется, что некоторых взрослых пациентов выпишут 2 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
По информации на это утро, в стационарах находятся пять человек, в том числе один ребенок — мальчик, госпитализированный в областную детскую клиническую больницу. Сегодня планируется выписка взрослых пациентов из областной больницы скорой медицинской помощи. Количество выписанных из стационара уточним по факту
— представитель департамента.
Прежде стало известно, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после прыжка с четвертого этажа. Специалисты считают, что на физическое восстановление ребенка, потерявшего при пожаре родителей и младшую сестру, уйдет две-три недели.
Возгорание произошло 25 марта. Его очаг находился на верхнем этаже рядом с кинозалами и игровыми зонами. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Управляющая сгоревшим торгово-развлекательным центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок подала прошение об обжаловании своего ареста. Женщину заключили под стражу 29 марта. Она должна пробыть под арестом до 25 мая. Вместе с ней арестованы еще четверо человек.
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