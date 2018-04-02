Пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» готовят к выписке из больницы

Пятеро пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» по-прежнему остаются под наблюдением врачей. Планируется, что некоторых взрослых пациентов выпишут 2 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По информации на это утро, в стационарах находятся пять человек, в том числе один ребенок — мальчик, госпитализированный в областную детскую клиническую больницу. Сегодня планируется выписка взрослых пациентов из областной больницы скорой медицинской помощи. Количество выписанных из стационара уточним по факту

— представитель департамента.

Прежде стало известно, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после прыжка с четвертого этажа. Специалисты считают, что на физическое восстановление ребенка, потерявшего при пожаре родителей и младшую сестру, уйдет две-три недели.

Возгорание произошло 25 марта. Его очаг находился на верхнем этаже рядом с кинозалами и игровыми зонами. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.