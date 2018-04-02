Омские пожарные спасли из горящего дома семь человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Накануне, 1 апреля, в пятиэтажке в Нефтяниках произошёл пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. Пожар начался на кухне. Прибывшие на место ЧП спасатели разделились — одна часть команды тушила огонь, другая выводила людей из многоэтажки.

«Из-за плотного задымления подъезда присутствовала угроза жизни и здоровью граждан. Поэтому мы надели на жителей дома устройства защиты органов дыханияи вывели их в безопасную зону. Семь человек были спасены», — рассказал начальник караула шестой пожарно-спасательной части Яков Груздев.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.