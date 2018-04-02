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Омские пожарные спасли из горящего дома семь человек
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Омские пожарные спасли из горящего дома семь человек 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Накануне, 1 апреля, в пятиэтажке в Нефтяниках произошёл пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. Пожар начался на кухне. Прибывшие на место ЧП спасатели разделились — одна часть команды тушила огонь, другая выводила людей из многоэтажки.
«Из-за плотного задымления подъезда присутствовала угроза жизни и здоровью граждан. Поэтому мы надели на жителей дома устройства защиты органов дыханияи вывели их в безопасную зону. Семь человек были спасены», — рассказал начальник караула шестой пожарно-спасательной части Яков Груздев.
Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
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