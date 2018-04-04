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На трассе в Приморье сгорел автомобиль
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На трассе в Приморье сгорел автомобиль 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье на трассе в Яковлевском районе сгорел автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы 3 апреля в 11.45. Очевидны сообщили, что автомобиль загорелся на 151 километре автодороги Осиновка-Рудная пристань. На место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
В 11.20 пожар был локализован, а в 12.37 полностью ликвидирован. С огнем боролись два человека личного состава и одна единица техники.
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