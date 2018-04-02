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В лесах ДФО возникло семь новых пожаров за сутки
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В лесах ДФО возникло семь новых пожаров за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кожохин
Семь новых пожаров зарегистрировано за сутки в лесах Дальнего Востока, площадь возгорания увеличилась на 1047 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки на территории ДФО действовало 25 лесных пожаров, в том числе 7 новых и 18 зарегистрированных в предшествующие дни: 13 в Приморском крае, 11 в ЕАО, 1 в Амурской области… в Хинганском государственном природном заповеднике. За отчетный период площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 1047 гектаров. Практически вся она пришлась на Приморский край — 975 гектаров", — говорится в сообщении.
Пожарные потушили 13 возгораний, в том числе в Хинганском заповеднике. Еще 12 пожаров продолжают тушить.
По данным ДЛХ, с начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 7253 гектаров.
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