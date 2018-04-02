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Штаб по ликвидации последствий пожара в ТЦ переехал на Весеннюю
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Штаб по ликвидации последствий пожара в ТЦ переехал на Весеннюю 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с началом занятий в школе №7, где штаб был открыт сразу же после трагедии. Со 2 апреля штаб располагается по адресу ул. Весенняя, 10, помещение городского Совета ветеранов, часы работы — ежедневно с 08:00 — 19:00 часов, телефон: 24-00-74.
С родственниками потерпевших и погибших при пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня» продолжают работать психологи, социальные работники, представители экстренных служб и сотрудники администрации города.
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