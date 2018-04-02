Карта позора Перми. Дом на Пермской, 66 — за 200 лет от памятника до развалюхи

Наверняка вы с этим сталкивались — к вам приезжает гость, вы гуляете по городу, и он спрашивает: «А почему у вас такая набережная? Почему она за железной дорогой?» Ладно, с набережной и путями, кажется, разобрались — первую ремонтируют, пусть и долго, вторые планируют перенести. Но странные, а порой и страшные объекты, к которым пермяк уже привык, а вот гости удивляются, в городе еще остались. Мы решили узнать, что с ними не так и почему ситуация не меняется. Проект «Карта позора Перми» открывает дом на Пермской, 66.

Окна давно выбиты

Мимо таких зданий пермяки проходят, зажмурившись, а гости недоумевают, что «это» делает в самом центре. Что здесь было раньше, как же случилось, что место стало таким неприглядным, и главное, есть ли перспектива — в материале 59.ru.

Внутри дома свалка

Этот обгоревший дом стоит на улице Пермской, чуть дальше ее пешеходной части, в таком виде с апреля 2015 года — тогда случился пожар. Но и до него здание не блистало красотой. Еще в 2012 году дом был признан аварийным, и жители ждали расселения. 36 семей — около сотни человек. По сути это был барак с туалетом на этаже, обваливающейся штукатуркой, трещинами в потолке и падающими стенами. Крыша протекала, а пол под ногами проваливался.

Снести нельзя восстановить. Поставьте запятую в нужном месте

Здание построено еще в 1860 году. Первые 27 лет это было женское училище, а после там обосновалось Пермское уездное земство. В конце прошлого века дом был признан памятником истории регионального значения. В советское время здесь поселились люди и официально жили вплоть до пожара в 2015 году. Деревянное здание вспыхнуло в один миг. Пожар начался днем, когда многие были на работе, а дети еще в школе.

— Сначала было сильное задымление, жители выпрыгивали через окна, кричали, — рассказал 59.ru очевидец событий Роман Хозеев. — В это время подъехали пожарные. По внешним признакам пожар начался с чердака.

После пожара дом даже не пытались восстанавливать

Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Благо, дом всего лишь двухэтажный.

— Я открыл дверь в коридор, огонь полыхнул на меня, я забежал обратно, и пришлось выходить через окно, — рассказал жилец дома Юрий Семененко.

Соседнюю школу № 21 тоже пришлось эвакуировать. Угрозы возгорания не было, но дымило так, что в кабинетах нечем было дышать.

А по соседству здесь школа

После этого памятник истории Дом уездного земства стал пристанищем для бездомных.

Сейчас власти готовы развивать эту территорию. Дело за «малым» — найти много денег и инвестора, который бы согласился ее расчистить и начать строительство.

— Сейчас расселены все жилые помещения, вопрос о выкупе одного оставшегося нежилого помещения решается в суде, — пояснили 59.ru в городской администрации. — Поиск инвестора продолжается.

Участок в самом центре Перми

Кроме отсутствия инвестора, ситуация осложняется тем, что этот сгоревший барак — объект культурного наследия. Поэтому просто снести его невозможно. Да и восстанавливать уже практически нечего.

— В соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия» исключение из реестра проводится на основании акта Правительства РФ и государственной историко-культурной экспертизы, — объяснили в городском департаменте культуры. — Экспертиза проводится комиссией из трёх и более лицензированных экспертов. Однако таких экспертов в Перми нет. Департамент отправил предложение экспертам в других городах сообщить стоимость, в которую они оценивают их работу. Ни один из экспертов не заявился.

Граффити украшают здания со всех сторон

В законе говорится, что исключить объект из списка можно при полной физической утрате или при утрате историко-культурной ценности.

Площадь участка около двух тысяч квадратных метров. Его стоимость пока не определена. Это будет возможно сделать лишь после того, как дом исключат из списка культурных объектов и будет решен способ продажи: дом под снос или чистая площадка.

Сейчас здание наполовину разрушено, в комнатах валяются остатки мебели и битые стекла. Полуметровый слой бутылок, склянок и шприцов указывает на «веселую» ночную жизнь. Дом уездного земства, как бельмо на глазу, стоит рядом со школой, ночным клубом и магазином.