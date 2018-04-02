Пикник на балконе. Красноярцы обсуждают случившиеся на выходных пожары

В соцсетях одна из жительниц дома написала: «Только что уехали пожарные. Соседи жарили куриц на балконе, весь дым пошёл в квартиры. Искры летели во все стороны. Сами пожарные в шоке. Мало недавней трагедии?».

Еще один пожар в Солнечном произошел вчера на третьем этаже хозяйственного здания на улице 40 лет Победы. Как утверждают очевидцы происшествия, загорелась заброшенная бойлерная.

Пожарные не сразу смогли подобраться к горящему зданию: ворота на территорию были закрыты, с обратной стороны завалены снегом, и пожарным пришлось взять лопаты и откапывать вход. При этом, пишут в соцсетях свидетели ЧП, рядом с местом пожара образовался затор из автомобилей: водители останавливались, чтобы посмотреть на происходящее.

Фото: социальные сети