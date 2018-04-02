Посещаемость московских торговых центров упала на 10-20% после пожара в Кемерово

Посещаемость торговых центров в Москве Подмосковье 31 марта и 1 апреля снизилась на 10-20% после трагедии в Кемерово . Об этом пишет «Коммерсантъ» по результатам опроса, проведенного среди участников рынка.

В результате акции в социальных сетях, участники которой призывают бойкотировать шопинг в молах, число посетителей объектов, находящихся под управлением компаний «Знак», CBRE, DG-19 и ITD Properties упала на 10-20% по сравнению с показателем прошлой недели. Сети кинотеатров не заметили спада посещаемости. Представители объединенных сетей «Синема парк» и «Формула кино», а также Каро» рассказали изданию, что трафик в выходные был зафиксирован на обычном уровне.

Волгограде и Бойкот торговых центров оказал значительно меньшее влияние на игроков из регионов: снижение посещаемости зафиксировано лишь в нескольких ТЦ в Самаре Саратове , отмечает «Коммерсантъ».

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Ранее МЧС предложило изменить порядок проверки торговых центров. Ведомство выступило с инициативой разрешить пожарному надзору проводить внеплатновые проверки малого бизнеса во время надзорных каникул, которые продлятся до конца 2018 года.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Ущерб от пожара страховщики оценили в 4 млрд рублей, 1 млрд из которых — имущество арендаторов. Последняя проверка в торговом центре должна была пройти в 2016 году, но из-за надзорных каникул этого не произошло.

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