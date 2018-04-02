Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье

Шесть лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров ликвидированы в Приморье за прошедшие сутки: два пожара в Ольгинском районе, в Хасанском, Пограничном, Лазовском и Кавалеровском районах.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, также за сутки было локализовано шесть пожаров в Пограничном, Ханкайском и Кавалеровском районах.

На утро понедельника, 2 апреля, действующим оставался один пожар в Кавалеровском районе.

В департаменте отметили: за сутки на тушении пожаров работали 110 человек, в том числе сотрудники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества». Также к тушению привлекаются силы арендаторов лесных участков. Задействовано 22 единицы техники — пожарные машины, бульдозеры и другие.