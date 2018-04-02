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Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье
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Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Шесть лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров ликвидированы в Приморье за прошедшие сутки: два пожара в Ольгинском районе, в Хасанском, Пограничном, Лазовском и Кавалеровском районах.
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, также за сутки было локализовано шесть пожаров в Пограничном, Ханкайском и Кавалеровском районах.
На утро понедельника, 2 апреля, действующим оставался один пожар в Кавалеровском районе.
В департаменте отметили: за сутки на тушении пожаров работали 110 человек, в том числе сотрудники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества». Также к тушению привлекаются силы арендаторов лесных участков. Задействовано 22 единицы техники — пожарные машины, бульдозеры и другие.
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