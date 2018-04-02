Ещё
Жителей дома в районе автовокзала в час ночи разбудила и заставила выйти на улицу пожарная сирена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей дома в районе автовокзала в час ночи разбудила и заставила выйти на улицу пожарная сирена 

e1.ru 18 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью жителей второго подъезда многоквартирного дома на улице Степана Разина заставила в час ночи выйти из квартир сработавшая пожарная сигнализация. Сначала она включалась каждые 15 минут, а потом стала срабатывать чаще.
— Проснулась от того, что сигнализация заорала в подъезде, — рассказала читательница E1.RU Елена, которая живет в этом доме. — Очень громко орет, даже в квартире слышно. Подорвались, выскочили на улицу.
Она прислала нам видео, где жители дома вышли на улицу ждать отключения сигнализации. Машины МЧС на место не приезжали.
— Чем дольше кричит, тем больше спускаются люди, — продолжила Елена. — В диспетчерской охранник говорит, что ничего не произошло и просто сбой какой-то. На 11 этаже сработала, причину выявить не могут. И выключить тоже.
Как только сигнализацию смогли отключить и люди начали возвращаться домой, она сработала снова.
— Она погасилась на какое-то время, зашли в лифт, ехать обратно домой. На четвертом этаже лифт останавливается и снова сигнализация орет, — поделилась Елена.
Елена отправила нам переписку жильцов подъезда. Они заметили, что от охранников дома, которые пытаются отключить сигнализацию, пахнет перегаром.
Через какое-то время сигнализация начала срабатывать чаще.
— Теперь включается через 2–3 минуты, — жалуется Елена. — А мне вставать в шесть. Никто не реагирует уже и не выходит из квартир. Опасаюсь, что будет настоящий пожар.
Дом, в котором это произошло, был сдан в ноябре. У его жителей, по словам Елены, много вопросов у управляющей компании, а теперь к ним еще добавится не работающая правильно сигнализация. Россияне стали сильнее бояться таких ситуаций как эта, когда сигнализация срабатывает не в нужный момент, после пожара в Кемерово. По последним данным он унес 64 жизни. Остается надеяться, что эта трагедия заставит исправить недочеты в противопожарной безопасности. Как те, что мы нашли в торговых центрах Екатеринбурга в нашем «Пожарном Ревизорро».
e1.ru: последние новости
В Нижнем Тагиле из горящего здания филиала УрФУ эвакуировали 72 человека Следствие займется украинским пранкером, распространявшим слухи о сотнях погибших в Кемерово Число жертв при пожаре в Кемерово увеличилось до 48 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке171
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1202
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Китай огласил ответ на ограничения США400
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ494
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение