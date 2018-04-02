Жителей дома в районе автовокзала в час ночи разбудила и заставила выйти на улицу пожарная сирена

Сегодня ночью жителей второго подъезда многоквартирного дома на улице Степана Разина заставила в час ночи выйти из квартир сработавшая пожарная сигнализация. Сначала она включалась каждые 15 минут, а потом стала срабатывать чаще.

— Проснулась от того, что сигнализация заорала в подъезде, — рассказала читательница E1.RU Елена, которая живет в этом доме. — Очень громко орет, даже в квартире слышно. Подорвались, выскочили на улицу.

Она прислала нам видео, где жители дома вышли на улицу ждать отключения сигнализации. Машины МЧС на место не приезжали.

— Чем дольше кричит, тем больше спускаются люди, — продолжила Елена. — В диспетчерской охранник говорит, что ничего не произошло и просто сбой какой-то. На 11 этаже сработала, причину выявить не могут. И выключить тоже.

Как только сигнализацию смогли отключить и люди начали возвращаться домой, она сработала снова.

— Она погасилась на какое-то время, зашли в лифт, ехать обратно домой. На четвертом этаже лифт останавливается и снова сигнализация орет, — поделилась Елена.

Елена отправила нам переписку жильцов подъезда. Они заметили, что от охранников дома, которые пытаются отключить сигнализацию, пахнет перегаром.

Через какое-то время сигнализация начала срабатывать чаще.

— Теперь включается через 2–3 минуты, — жалуется Елена. — А мне вставать в шесть. Никто не реагирует уже и не выходит из квартир. Опасаюсь, что будет настоящий пожар.