Жителей дома в районе автовокзала в час ночи разбудила и заставила выйти на улицу пожарная сирена 

Сегодня ночью жителей второго подъезда многоквартирного дома на улице Степана Разина заставила в час ночи выйти из квартир сработавшая пожарная сигнализация. Сначала она включалась каждые 15 минут, а потом стала срабатывать чаще.
— Проснулась от того, что сигнализация заорала в подъезде, — рассказала читательница E1.RU Елена, которая живет в этом доме. — Очень громко орет, даже в квартире слышно. Подорвались, выскочили на улицу.
Она прислала нам видео, где жители дома вышли на улицу ждать отключения сигнализации. Машины МЧС на место не приезжали.
— Чем дольше кричит, тем больше спускаются люди, — продолжила Елена. — В диспетчерской охранник говорит, что ничего не произошло и просто сбой какой-то. На 11 этаже сработала, причину выявить не могут. И выключить тоже.
Как только сигнализацию смогли отключить и люди начали возвращаться домой, она сработала снова.
— Она погасилась на какое-то время, зашли в лифт, ехать обратно домой. На четвертом этаже лифт останавливается и снова сигнализация орет, — поделилась Елена.
Елена отправила нам переписку жильцов подъезда. Они заметили, что от охранников дома, которые пытаются отключить сигнализацию, пахнет перегаром.
Через какое-то время сигнализация начала срабатывать чаще.
— Теперь включается через 2–3 минуты, — жалуется Елена. — А мне вставать в шесть. Никто не реагирует уже и не выходит из квартир. Опасаюсь, что будет настоящий пожар.
Дом, в котором это произошло, был сдан в ноябре. У его жителей, по словам Елены, много вопросов у управляющей компании, а теперь к ним еще добавится не работающая правильно сигнализация. Россияне стали сильнее бояться таких ситуаций как эта, когда сигнализация срабатывает не в нужный момент, после пожара в Кемерово. По последним данным он унес 64 жизни. Остается надеяться, что эта трагедия заставит исправить недочеты в противопожарной безопасности. Как те, что мы нашли в торговых центрах Екатеринбурга в нашем «Пожарном Ревизорро».