Прощание с погибшим нью-йоркским пожарным

Все, что связано с самой трагедией и реакцией на нее настолько ужасно, что я могу лишь молчать и соболезновать. Несмотря на не утихающую боль жизнь продолжается и надо о чем-то писать, что-то рассказывать.

Выложу несколько фотографии из американских будней, связанных также с трагедией на пожаре.

Несколько дней назад на съемочной площадке нового фильма Эдварда Нортона «Motherless Brooklyn», который снимали в Гарлеме, случилось возгорание в результате которого полностью сгорел старый многовартирный дом и погиб нью-йоркский пожарный Майкл Дэвидсон.

Традиционно все свободные от вызовов пожарные выходят на маршрут движения похоронной процессии, встают вдоль дороги и отдают честь павшему товарищу. К ним присоединяются полицейские и сотрудники других специальных служб.

Кортеж с десятками мотоциклистов, полицейских машин и пожарных грузовиков направился на Пятую авеню к католическому собору Святого Патрика.

Службы так же проходили и в других храмах города.

Я в этот момент находился в соборе Иоанна Богослова в Гарлеме и сначала даже не понял, что происходит. В 12 часов стали бить во все колокола, а тройка полицейских вертолетов начала летать кругами над Центральным парком.

На Пятую авеню приехали мэр города, чиновники, тысячи сотрудников пожарного и полицейского департаментов, а также простые жители Нью-Йорка . Гибель рядового пожарного или полицейского это всегда трагедия и почести которых они удостаиваются при прощании сравнимы лишь с похоронами разве что президентов, военачальников или политиков очень высокого ранга.

Погибший Майкл Дэвидсон со своей женой и четырьмя детьми.

Вот так выглядит кортеж сопровождающий машину с телом погибшего пожарного.

Один из самых серьезных нью-йоркских пожаров случился так же 25 марта, но 1911 года. Тогда во время пожара на швейной фабрике «Трайангл» в манхэттенском районе Гринвич-Виллидж погибло 146 рабочих, которые не могли выбраться с верхних этажей горящего здания из-за заблокированных выходов.

Хозяин фабрики, заперший двери, чтобы рабочие не ушли со своих рабочих мест, и поэтому напрямую виновный в гибели людей, толком не понес никакого наказания и отделался выплатой незначительной компенсации семьям погибших, нажившись при этом на страховых выплатах.

К счастью, из трагедии были сделаны надлежащие выводы, которые привели к созданию «Комитета по общественной безопасности». Его члены проинспектировали множество нью-йоркских предприятий и ввели кучу законов, которые изменили подход к безопасности труда рабочих.

В результате появились нормативы, которые обязали владельцев зданий иметь пожарные лестницы (которые до этого были только в жилых домах), огнетушители, гидранты, пожарную сигнализацию и прочее. Благодаря всем этим мерам и жесткому контролю за их выполнением пожар на фабрике «Трайангл» был последним крупным пожаром в истории города с таким количеством человеческих жертв.