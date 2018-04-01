Сотрудники Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Решением комиссии была организована оперативная группа по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период.

В администрации г. Мирного состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По теме охраны лесов от огня выступил начальник Архангельского лесничества Минобороны России Алексей Храпов , рассказав о том, что на сегодняшний день разработан план тушения пожаров, маршруты наземного патрулирования и создан оперативный штаб.

В свою очередь, врио директора Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Сергей Перцев доложил о том, что техника к пожароопасному сезону 2018 года подготовлена, противопожарный инвентарь находится в исправном состоянии, до конца марта будет доукомплектована личным составом пожарно-химическая станция филиала.

Решением комиссии была организована оперативная группа по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период.