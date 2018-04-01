Ещё
Сотрудники Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Решением комиссии была организована оперативная группа по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период.
В администрации г. Мирного состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По теме охраны лесов от огня выступил начальник Архангельского лесничества Минобороны России Алексей Храпов, рассказав о том, что на сегодняшний день разработан план тушения пожаров, маршруты наземного патрулирования и создан оперативный штаб.
В свою очередь, врио директора Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Сергей Перцев доложил о том, что техника к пожароопасному сезону 2018 года подготовлена, противопожарный инвентарь находится в исправном состоянии, до конца марта будет доукомплектована личным составом пожарно-химическая станция филиала.
Решением комиссии была организована оперативная группа по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин пообещал жителям Кемерова наказать всех виновных в страшном пожаре В Сети появилось новое видео начала пожара в ТЦ Кемерова В подмосковном Ногинске горит психоневрологическая больница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке153
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1177
Китай огласил ответ на ограничения США391
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»321
Скончался Риос Монтт7
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение