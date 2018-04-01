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В Ярославле коллекторы подожгли подъезд должника: стало плохо пожилой женщине
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В Ярославле коллекторы подожгли подъезд должника: стало плохо пожилой женщине 

76.ru 28 минут назад
Фото: 76.ru
Чуть не задохнулись от угарного газа жители одного из домов в Заволжском районе Ярославля. Им сегодня подожгли подъезд. На лестницу бросили горящее одеяло.
— Хорошо, что мы ещё все не спали — успели потушить огонь до приезда спасателей. Но моя мама надышалась угарным газом — ей стало плохо, — рассказывает один из жильцов дома.
Соседи еле успели сами потушить огонь
Соседи исключают случайное возгорание. Подозревают поджог — одеяло просто так само не загорится. К тому же несколько дней назад на стенах подъезда появились чёрные надписи — кто-то клеймит одну из жительниц за долги. Жители дома обратились в полицию, но те, кто поджег подъезд, ещё не найдены. Гадости от коллекторов сечас не редкость. Каждый может оказаться в такой ситуации. Мы спросили у юриста, как навсегда отвадить вымогателей от своего дома.
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